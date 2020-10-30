Центр досліджень Microsoft показав новий винахід для взаємодії у віртуальній реальності. Він дозволить відчувати предмети, які ви берете в руки у грі.

Microsoft Research опублікували матеріали досліджень на офіційній сторінці компанії.

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Деталі розробки

Новий пристрій під назвою PIVOT імітує такі фізичні сили, як імпульс і сила тяжіння, забезпечуючи відчуття дотику до об'єктів у віртуальній реальності. З його допомогою можна брати в руки, ловити, кидати і переміщати віртуальні предмети.



Демонстрація можливостей PIVOT / анімація Microsoft

Коли ви простягаєте руку, щоб зірвати яблуко з дерева, ви зустрічаєтеся з різними відчуттями – твердість яблука, коли ви його стискаєте, опір гілки, коли ви тягнете за яблуко, вага яблука в долоні, коли ви його зірвали, і гладка, кругла поверхня під кінчиками пальців,

– розповідають дослідники.

Конструкція

PIVOT кріпиться до зап'ястя. Він являє собою шарнірний механізм з невеликим мотором і тактильною ручкою. Пристрій визначає, коли рука людини торкнеться до предмету, після чого рукоять переміщається в долоню з потрібною силою, імітуючи вагу предмета і швидкість його падіння.

Тактильна ручка може бути замінена на існуючі контролери. Однак особливість PIVOT в тому, що таку тактильну ручку не потрібно постійно тримати в руці. Вона може бути викликана на вимогу, зберігаючи руки вільними, коли вони не використовуються. Людина може друкувати на клавіатурі, використовувати мишу або працювати з іншими фізичними об'єктами в своєму оточенні. Коли це необхідно, швидкий рух зап'ястя може ініціювати поворот, щоб перемістити ручку в долоню людини, для взаємодії з віртуальними об'єктами.

Перші тести

Майкрософт протестувала винахід. Учасники експерименту оцінили контролер наступним чином:

реалістичність захоплення і відпускання об'єктів різної форми і розміру — 5,19 балів з 7;

можливість ловити і кидати м'ячі в різних напрямках з різною швидкістю — 5,5 балів;

точність порівняльної ваги об'єктів — 87% при кроці в 0,1 кг.

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Дивіться демонстрацію можливостей PIVOT: відео

Сьогодні візуалізації VR є захоплюючими, вишуканими і привабливими – настільки, що коли ви надіваєте гарнітуру VR і переноситесь у віртуальний світ, в якому яблуко звисає з гілки дерева, ви не можете не схопити його. Але коли ви тягнетеся до цього яблука і не відчуваєте його гладкості, твердості, відступу гілки при спробі її зірвати або її ваги на долоні, ілюзія руйнується. За допомогою тактильних контролерів, таких як PIVOT, дослідники Microsoft працюють над вирішенням цієї проблеми,

– підсумували в компанії.