Український інтернет-магазин Rozetka розповів про запуск власного бренду побутової техніки RZTK. Товари вже можна придбати на сайті.

Про запуск розповів на своїй сторінці у Facebook Владислав Чечоткін. В розробці бренду брали участь спеціалісти Fedoriv Agency. Український інтернет-гігант продаватиме побутову та напівпрофесійну техніку.

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Що відомо

Бренд зареєстрований в Німеччині, а техніка виробляється в Китаї. До кінця року планують продавати електротовари, інструменти, техніку для саду, побутову техніку. Далі асортимент розширятимуть іншими категоріями товарів.

Ми зважилися на такий крок, щоб мати можливість повністю відповідати за продукт. Впливати на завод, на виробничі процеси, на якість, логістику і ціноутворення. Але також хочемо самі визначати асортимент і мати можливість продавати те, що шукає і чекає наш споживач, а не тільки те, що є зараз в наявності на ринку, – написав у Facebook Владислав Чечоткін, співзасновник компанії Rozetka.

Наразі на сайті доступні до замовлення 5 груп товарів:

садова техніка,

клінінгове обладнання,

системи поливу,

снігоприбиральна техніка,

генератори.

Дивіться коротку презентацію бренду від Fedoriv Agency: відео