Компанія Xiaomi презентувала черговий девайс для кухні. Це розумна духова шафа під назвою Mijia Smart Oven. Він передбачає підтримку відразу декількох режимів роботи.

Як передає Gizmochina, Mijia Smart Oven може виконувати жарку, приготування на пару, а також проводити стерилізацію.

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Крім того, новинкою можна керувати за допомогою смартфона.

Що ще цікавого

Внутрішній об'єм духової шафи становить 30 літрів. Вона оснащена інтелектуальною ручкою-регулятором з інтегрованим дисплеєм. На ньому можна швидко перемикати необхідний режим приготування. Особливістю пристрою стала наявність спеціального режиму стерилізації. Якщо його обрати, то продукти або посуд будуть обробляти гарячою парою протягом 30 секунд.

Духовка Mijia Smart Oven / gizmochina.com

Духова шафа є елементом системи розумного будинку Mijia і передбачає віддалене управління за допомогою смартфона. Тільки спочатку потрібно завантажити фірмовий додаток.

Ціна

Вартість Mijia Smart Oven становить 216 доларів (5 800 гривень). Передзамовлення стартує 26 серпня.