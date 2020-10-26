Одне із головних нововведень у смартфонах iPhone 12 – оновлений дизайн. Але красивий зовнішній вигляд, це не найважливіша функція дизайну. Таке нове обрамлення забезпечує додатковий захист смартфона.

Як передає CNBC, форма корпусу останніх моделях до iPhone 11 була не такою надійною і практичною. Тож це і було однією з причин, за якими Apple повернулася в iPhone 12 до металевої пластини, яка окреслює смартфон по периметру.

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Раніше експерти вважали, що так виробник хотів повторити успіх моделей iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5 і iPhone 5s. Зовнішній вигляд цих пристроїв користувачі вважали одними із найуспішніших за всю історію.

Як працює захист

Така плоска рамка значно надійніше захищає смартфон від пошкоджень при падінні. Також додаткову надійність забезпечує і нове керамічне покриття Ceramic Shield – про це Техно 24 писало раніше.

Як пояснюють експерти, коли смартфон (наприклад, iPhone 11) падає торцем, то часто з'являються тріщини на круглому корпусі, які переходять в пошкодження лівої або задньої скляних панелей.

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У той же час, якщо падає iPhone 12, то енергія удару може, так би мовити поглинути металева рамка та нове захисне скло. А відтак і шансів виникнення тріщин менше.