Новий додаток Google дасть змогу заробляти, виконуючи послуги
Компанія Google розробили цікавий додаток. Він отримав назву Task Mate. Він пропонує користувачам виконати завдання, а за це вони отримують бонуси, які можна перевести в готівку.
Наразі робота над новим додатком перебуває на стадії закритого бета-тестування, повідомляє Gsmarena.
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Як це працює
Користувачам пропонують пройти опитування щодо недавніх покупок чи досвід використання продуктів Google (Gmail, Google Assistant і YouTube). В обмін на відповіді на ці питання користувачі отримують бонуси в Google Play, які можна використовувати для оплати додатків або підписок Play Store.
Також сервіс пропонує користувачам виконувати більш складні завдання в обмін на винагороду, яке можна перевести в готівку.
Наразі додаток доступний тільки в Індії. Користувачів можуть попросити сфотографувати найближчий ресторан, відповісти на питання для опитування та перевірки перекладів з англійської мови на хінді тощо.
Загалом, існують "польові" і "сидячі" завдання, останні можна виконувати вдома. Користувачі можуть отримувати винагороду, записуючи пропозиції або розшифровуючи пропозиції – це має допомогти Google зрозуміти нюанси вимови індійських носіїв англійської мови.
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