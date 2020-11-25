Компанія Google розробили цікавий додаток. Він отримав назву Task Mate. Він пропонує користувачам виконати завдання, а за це вони отримують бонуси, які можна перевести в готівку.

Наразі робота над новим додатком перебуває на стадії закритого бета-тестування, повідомляє Gsmarena.

Цікаво Нова версія WhatsApp вирішить дратівливу проблему месенджера

Як це працює

Користувачам пропонують пройти опитування щодо недавніх покупок чи досвід використання продуктів Google (Gmail, Google Assistant і YouTube). В обмін на відповіді на ці питання користувачі отримують бонуси в Google Play, які можна використовувати для оплати додатків або підписок Play Store.

Також сервіс пропонує користувачам виконувати більш складні завдання в обмін на винагороду, яке можна перевести в готівку.

Наразі додаток доступний тільки в Індії. Користувачів можуть попросити сфотографувати найближчий ресторан, відповісти на питання для опитування та перевірки перекладів з англійської мови на хінді тощо.

Загалом, існують "польові" і "сидячі" завдання, останні можна виконувати вдома. Користувачі можуть отримувати винагороду, записуючи пропозиції або розшифровуючи пропозиції – це має допомогти Google зрозуміти нюанси вимови індійських носіїв англійської мови.