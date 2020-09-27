Компанія Google вже 22 роки виконує свою давно заявлену місію – "організовує світову інформацію й забезпечує її доступність та користь для всіх". З цієї нагоди пошуковик випустив новий святковий дудл.

Google у 1998 році створили аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін (доменне ім'я для Google зареєстрували 15 вересня 1997, а саму компанію – рівно за рік, у 1998), нагадує 24 канал.

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У 2004 році компанія вийшла на фондовий ринок та почала продавати акції. Місією компанії від самого початку її існування проголосили "організацію світової інформації й забезпечення її доступності та користі для всіх".

Сьогодні, через 22 роки, це найпопулярніший пошуковий сервіс.

А ще Google володіє Gmail, YouTube, Blogger та іншими сервісами.

Сайт Google.com вважають найвідвідуванішим у світі (разом із facebook.com).

До такого свята, як 22 роки роботи, компанія Google випустила новий дудл. До слова, дудли(тематичні малюнки) пошуковик випускає час від часу з нагоди великих свят, а також і днів смерті чи народження видатних людей.

Дудл важко не помітити: на головній сторінці пошукової системи з'являється змінений логотип, стилізований під подію.



Дудл до 22 річниці роботи компанії Google / Скриншот

До слова, перший дудл в історії – так звана "людина у вогні" або "палаюча людина" – виник випадково:

Цей малюнок – емблему фестивалю у Неваді, на який поїхали Пейдж та Брін – розмістили на титульній сторінці пошуковика. У такий спосіб чоловіки повідомили про свою тимчасову відсутність. Але ідея дуже сподобалася користувачам.



Цей – перший, а скільки дудлів вийшли за час існування компанії – і не злічити / Скриншот

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