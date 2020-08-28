"Граф Монте-Крісто" – неймовірно успішний пригодницький роман про несправедливість та помсту за неї, написаний та опублікований у XIX столітті. Автор твору – Александр Дюма-батько, один із найпопулярніших письменників сучасності.

Саме до цієї події Google присвятив свій новий дудл, пише 24 канал, адже перша частина роману вийшла друком 28 серпня 1844 року у журналі Journal des Debats (остання – 15 січня 1846).

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Едмон Дантес, головний герой твору, зазнає несправедливого звинувачення й потрапляє у в'язницю в замку Іф на острові Монтекрісто. Потрапляє він туди ще юнаком, а виходить аж через 14 років – зрілим чоловіком, усі думки якого про помсту.

Власне, "Граф Монте-Крісто" – це роман про помсту. Це роман про те, що помста у підсумку задоволення й щастя не приносить.

Дантеса не випускають із в'язниці – він втікає, вдало прикидаючись мертвим. А ще й здобуває велетенський скарб, про який дізнався з оповіді іншого в'язня. Завдяки грошам Дантес знову прикидається – графом Монте-Крісто. А тоді одного за одним знаходить своїх кривдників і цілеспрямовано руйнує їхнє життя.

Аж поки у підсумку не залишається з пусткою в душі.

Цікавий факт: успіх роману "Граф Монте-Крісто" був неймовірним. Письменник Александр Дюма-батько (1802 – 1870) заробив на ньому стільки грошей, що став багатий як його герой Дантес.



На ці гроші Дюма побудував заміську віллу – шикарний палац, який назвав "Замок Монте-Крісто". У цьому палаці Дюма якийсь час успішно й марнотратно жив, зрештою витративши майже всі статки на розваги й жінок.



Та попри це Александр Дюма-батько був одним із найбільш читаних авторів того часу. За 20 років літературної кар'єри він написав приблизно 400 романів і п'єс, зібрання його творів склало 301 том.

Новий дудл від Google про Дюма та його графа Монте-Крісто: дивіться фото

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