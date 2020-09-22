Осіннє рівнодення у 2020 році припало на 22 вересня. Цієї доби почалася астрономічна осінь, а тривалість світлої та темної пори, тобто дня й ночі, одинакові. З цієї нагоди Google випустив зворушливий дудл.

Після осіннього рівнодення, до якого Google випустив новий дудл, тривалість дня – світлої частини доби – помітно зменшується, нагадує 24 канал.

Це цікаво День осіннього рівнодення 2020 року: традиції, прикмети та ритуали



Google побажав українцям щасливої осені у 2020 році / Скриншот

Чому Google привітав українців з осінню аж 22-го вересня, а не 1-го

Осінь, як усі знають, це одна з чотирьох пір року, яка міцно вкоренилася між літом та зимою. Якщо поглянути на календар, то бачимо, що осінь розпочинається з 1 вересня.

Але астрономи з цим посперечалися б. Адже астрономічна осінь починається якраз з осіннього рівнодення (22 – 23 вересня) і триває до зимового сонцестояння (21 – 22 грудня).

У 2020 році точний час осіннього рівнодення – 22 вересня о 14:31 за Києвом.

А ще є таке поняття як кліматична осінь. Але її початок та кінець певними датами не позначають. В Україні заведено вважати, що кліматична осінь розпочинається після переходу температури повітря через позначку 15 градусів униз.

До слова, у цей час для мешканців південної півкулі Землі настає весняне рівнодення. Там люди якраз відчувають потепління. Ну а українцям на нього ще доведеться зачекати – місяців шість.

Нагадаємо, на 1 вересня пошуковик Google з нагоди початку нового навчального року привітав українців новим яскравим дудлом.