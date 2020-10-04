День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У 2020 році свято припало на 4 жовтня. З цієї нагоди Google й випустив новий привітальний дудл.

Google привітав милим дудлом українців із Днем працівника освіти (це офіційна назва свята, а в народі – День учителя) у неділю, 4 жовтня, пише 24 канал.

До теми З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах

Професійне свято працівників освіти України відзначають щорічно першої неділі жовтня (це визначено в указі другого президента України Леоніда Кучми за номером 513/94 "Про День працівників освіти" від 11 вересня 1994 року).

У 2020 році свято припало на 4 жовтня, саме тому дудл від Google з'явився саме цього дня.

Дудл, до слова, можуть побачити не лише мешканці України, а й Латвії – у цій країні Балтії День учителя так само святкують у першу неділю жовтня.

Є й Всесвітній день учителів (World Teachers' Day) – його святкуватимуть 5 жовтня. Так вирішили в ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури) також у 1994 році.



Google привітав українців із Днем учителя / Скриншот

Трохи раніше День фігурки такси, що киває: новий кумедний дудл від Google