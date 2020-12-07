Вчені Китайської Академії наук успішно випробували прототип нового двигуна, який розігнали до дев'яти швидкостей звуку. Це менше половини його потенціалу. З такою силовою установкою літаки зможуть літати на швидкостях в 16 махів, що дозволить легко підніматися в ближній космос і досягати будь-якої точки на планеті за лічені години.

Технологія отримала назву Sodramjet – абревіатура від прямоточний повітряно-реактивний двигун з похилою ударною хвилею. Поява технології стала наслідком спроби вирішити одну з принципових проблем в розробці прямоточних повітряно-реактивних двигунів, пише scmp.

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Що відомо

Щоб зменшити масу літаків, інженери прибрали із конструкції важку кисневу каністру. Таким чином двигун мав би черпати кисень із навколишнього повітря. Однак дослідники зіткнулися з проблемою: подача кисню в камеру згоряння відбувалась нерівномірно внаслідок ударних хвиль, які виникали на високих швидностях. Більше того, вони загрожували зруйнувати й сам двигун.

Китайські вчені на чолі з Цзян Цзунлінем вирішили реалізувати ідею, яку запропонували NASA ще в 1980-х. Тоді теорію не стали розвивати, залишивши на стадії концепту. Конструктори зуміли змусити ударні хвилі працювати в унісон з камерою згоряння і проштовхувати в неї кисень з гіперзвуковою швидкістю. Деталі процесу не розкривають, але за повідомленнями ЗМІ, "чим швидше працює двигун, тим ефективніше спалюється основне водневе паливо".

Новий двигун буде значно меншим і легшим, ніж існуючі сьогодні гіперзвукові прямоточні повітряно-реактивні двигуни. Політ зі ним через половину світу без дозаправки виглядає цілком реальним. Але це точно не перспектива найближчого майбутнього. Прототип лише демонструє працездатність технології. Появи повноцінного двигуна в Китаї поки не обіцяють.