Запам'ятати численні паролі від усіх своїх акаунтів і особистих кабінетів буває непросто – деколи доводиться міняти забуті комбінації на нові. При цьому легко пропустити пропозицію браузера змінити збережений "ключ" від облікового запису і зіткнутися з неможливістю виконувати автоматичний вхід на сайт – тепер все зміниться.

Нова функція Google Chrome, яка вже доступна користувачам тестової збірки додатку, дозволяє вирішити цю проблему без скидання налаштувань і черговий процедури відновлення, повідомляє techdows.

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Що робить нова функція Chrome

Стандартний менеджер паролів Chrome запам'ятовує облікові дані користувача, а потім автоматично заповнює ці поля при наступному вході на сайт. Але якщо облікові дані були змінені, у користувачів можуть виникнути складнощі з авторизацією. Нова функція браузера покликана вирішити цю проблему – вона дозволяє не лише переглядати збережені паролі, але й редагувати їх. Корисна опція вже з'явилася в експериментальній збірці Chrome Canary для Windows, Mac, Linux і Chrome OS.



Тепер можна не лише переглянути пароль, але й змінити його

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Як активувати функцію

Щоб активувати функцію, необхідно присвоїти їй статус "Ввімкнено" на сторінці chrome://flags. Після встановлення відповідного перемикача в розділі налаштувань "Заповнити форму" (також доступний за адресою chrome://settings/passwords) з'явиться відповідна опція в меню, що випадає.

Перед тим відредагувати пароль, користувач може переглянути його, натиснувши на іконку праворуч від поля введення. Терміни появи нової функції в стабільних збірках Chrome розробники поки не оголосили.