Новий інтерфейс Google Chrome для Android спростить роботу з браузером
Android-версія Google Chrome підтримує безліч необхідних і корисних функцій. Але через великий перелік можливостей представлених в текстовому форматі головне меню додатка часом займає багато часу при роботі з ним. Щоб виправити цей недолік, Google запропонувала користувачам новий варіант інтерфейсу браузера.
В черговій бета-версії Chrome для Android розробники спростили взаємодію з налаштуваннями програми, розділивши пункти меню за категоріями і об'єднавши їх в окремі групи, повідомляє Androide Police.
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Також у Google додали до кожного запису відповідні іконки, а верхній ряд вкладок, що містить лише значки, виділили сірим фоном.
Покращення інтерфейсу меню Google Chrome для мобільних пристроїв
Таким чином, оновлене меню розділене на чотири категорії: одна пов'язана з новими вкладками, інша включає історію, завантаження, закладки та недавні вкладки, в третій розміщені такі функції, як "поділитися", "Знайти на сторінці", "Перевести" і "Додати на головний екран", а в останню увійшли пункти меню налаштувань і допомоги.
Коли оновлення стануть доступні
Оновлений інтерфейс стане доступний користувачам Android-версії браузера починаючи з версії Chrome 86.