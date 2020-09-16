Android-версія Google Chrome підтримує безліч необхідних і корисних функцій. Але через великий перелік можливостей представлених в текстовому форматі головне меню додатка часом займає багато часу при роботі з ним. Щоб виправити цей недолік, Google запропонувала користувачам новий варіант інтерфейсу браузера.

В черговій бета-версії Chrome для Android розробники спростили взаємодію з налаштуваннями програми, розділивши пункти меню за категоріями і об'єднавши їх в окремі групи, повідомляє Androide Police.

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Також у Google додали до кожного запису відповідні іконки, а верхній ряд вкладок, що містить лише значки, виділили сірим фоном.



Покращення інтерфейсу меню Google Chrome для мобільних пристроїв

Таким чином, оновлене меню розділене на чотири категорії: одна пов'язана з новими вкладками, інша включає історію, завантаження, закладки та недавні вкладки, в третій розміщені такі функції, як "поділитися", "Знайти на сторінці", "Перевести" і "Додати на головний екран", а в останню увійшли пункти меню налаштувань і допомоги.

Коли оновлення стануть доступні

Оновлений інтерфейс стане доступний користувачам Android-версії браузера починаючи з версії Chrome 86.