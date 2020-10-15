Компанія Meizu випустила в Індії свої нові бездротові навушники Meizu Buds. зовні навушники дуже нагадують AirPods від Apple. Їх можна придбати лише в одному кольорі – білому.

Виробник запевняє, що пристрій може працювати до 20 годин, якщо використовувати для підзарядки кейс. На одному заряді девайс може функціонувати приблизно 5 годин, передає Gizmochina.

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При цьому для повного заряду Meizu Buds потрібно півтори години.

Що ще цікавого

Meizu Buds працюють на базі чіпа Airoha AB1562M. Вони оснащені 13-мм графеновими динамічними драйверами і двома мікрофонами в кожному навушнику для функції ENC (електронного шумозаглушення).

Підключаються до пристроїв відбувається за допомогою Bluetooth 5.0. Також тут передбачена підтримка управління жестами:

відтворення чи призупинення музики та прийом або відхилення викликів. Навушники відповідають сертифікату PX5, тобто мають захист від пороху та бризок.

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Ціна

Нові TWS-навушники компанії оцінені приблизно в 48 доларів (1300 гривень). При цьому перші покупці зможуть придбати цей девайс зі знижкою 38 доларів (трохи більше тисячі гривень).