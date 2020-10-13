Вже в наступному місяці корпорація з Купертино покаже новий MacBook Pro. Ноутбук буде працювати на власному процесорі ARM

Apple не має наміру показувати нові комп'ютери разом з iPhone 12, презентація яких пройде 13 жовтня, повідомляє видання Bloomberg.

Цікаво Презентація iPhone 12: коли і де дивитись та деталі про новинки

За інформацією інсайдера Марка Гурмана, прем'єру MacBook Pro запланували на листопад, для чого проведуть окремий захід. Це буде перший Mac на базі процесорів ARM.



Новий MacBook Pro покажуть у листопаді / фото: Apple

Що відомо

Такий комп'ютер повинен випереджати версії з Intel за швидкістю роботи і енергоефективністю. Аналогічний процесор A14X вже встановлений в iPad Air і iPhone 12.

Прогнозують, що 13-дюймовий MacBook Pro надійде в продаж в кінці 2020 року, а оновлені MacBook Air, 14-і 16-дюймові MacBook Pro можна буде придбати навесні 2021-го.

Очікується також, що Apple покаже навушники в лінійці AirPods та "розумну" колонку HomePod.

Що покажуть 13 жовтня

А поки очікуємо на презентацію нових iPhone. Зокрема представлять: