Фахівці з матеріалознавства зі Швейцарії розробили матеріал з властивостями люмінесцентного концентратора сонячного випромінювання. Матеріал можна нашити на штани або куртку і використовувати для живлення різних електронних ґаджетів.

Вченим з Вищої технічної школи і лабораторії Empa вдалося виготовили такий матеріал, пише Phys.org. Вони взяли за основу полімер APCN, з якого роблять силікон-гідрогелеві контактні лінзи. Особливість в тому, що полімер стабільний, гнучкий і проникний для повітря й водяної пари. Крім того він може з'єднуватися з двома люмінесцентними матеріалами і забезпечувати їх взаємодію.

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Як це працює

Матеріали, здатні використовувати непряме або розсіяне світло для генерації електроенергії. Вони містять особливі люмінесцентні частки, що концентрують сонячне випромінювання (LSC). Їх завдання – фокусувати промені й направляти їх на фотоелемент, який перетворює світло в електрику. Однак, сучасні LSC – це жорсткі компоненти, що не володіють достатньою гнучкістю або повітропроникністю, щоб їх можна було використовувати для нанесення на текстиль.

Об'єднавши два люмінесцентних матеріали з гелем, дослідники перетворили їх в гнучкий сонячний концентратор, здатний, як і аналогічні апарати більшого розміру, вловлювати світло більш широкого спектр, ніж дозволяє сучасна фотовольтаїка. Нові концентратори можна наносити на тканину, не роблячи її жорсткою і крихкою. Також вони не заважають тканині "дихати", не затримуючи вологу.

Що таке фотовольтаїка? Це метод генерації електроенергії шляхом перетворення енергії сонячного випромінювання у постійний електричний струм з використанням напівпровідникових матеріалів, які проявлять фотоелектричний ефект.

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У майбутньому подібні матеріали дозволять людям отримувати енергію прямо від одягу. Куртки й джинси, покриті мініатюрними панелями, що уловлюють сонячне світло, зможуть заряджати всю переносну електроніку, вважають швейцарські вчені.