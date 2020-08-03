За допомогою сучасного 3D-принтера можна швидко й легко створювати різноманітні деталі з пластика, але вони відрізняються невисокою механічною міцністю. Дослідникам американського університету UMass Lowell вдалося впоратися з цим недоліком готових виробів завдяки винаходу нового методу литтєвий друку.

Оригінальна технологія об'єднує елементи класичної 3D-друку, і лиття під тиском – деталі створюються шляхом заповнення порожнин форм розплавленими матеріалами, повідомляє Phys.org.

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Чого вдалося досягти

Згідно з результатами перших випробувань, об'єднання цих двох процесів збільшило швидкість виробництва і міцність одержуваної продукції. За словами творця методики Девіда Казмера, вченим вдалося не лише прискорити процес виготовлення в три рази, а й істотно підвищити "живучість" надрукованих виробів.



Деталі в результаті стають міцнішими та стійкішими

Винахід значно покращує якість виготовлених деталей, роблячи їх більш щільними з мінімальною кількістю тріщин або порожнин, завдяки чому вони стають набагато міцнішими. Новий процес також ефективний економічно, оскільки його можна використовувати в існуючих 3D-принтерах, лише з новим програмним забезпеченням,

– стверджує Казмер.

За його словами, оригінальна методика, розробка якої зайняла 18 місяців, дозволить створювати міцні деталі для літаків і автомобілів, а також більш довговічні медичні пристрої та протези. Дослідник вже подав заявку на патент для своєї технології, але дата її масового впровадження поки невідома.