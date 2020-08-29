Компанія Xiaomi випустила свій новий портативний пилосос екосистеми Xiaomi Mijia, який пропонується за ціною 60 доларів з можливістю доставки по всьому світу.

Завдяки високій всмоктувальній здатності в 13000 Па пристрій не залишає після себе пилу і сміття, повідомляє Giztop.

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Ручний пилосос Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner має циліндричну форму з мінімалістичним оформленням. Пилосос важить не більше 550 г, він легкий і зручний для перенесення. Особливістю портативного пилососа Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner є його бесщітковий двигун, який працює зі швидкістю 88000 об/хв.



Mijia Handy Vacuum Cleaner від Xiaomi

Пристрій є бездротовим, на мінімальній потужності він може працювати без підзарядки до 30 хвилин, а на найвищій потужності час роботи знижується до 9 хвилин, однак і цього вистачить, щоб усунути, наприклад, сильне забруднення в салоні автомобіля.



Пилосос Mijia Handy Vacuum Cleaner компактний та безпровідний

Ручний пилосос Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner оснащений багатофункціональною висувною трубкою з різними насадками, а також можливістю блокування кнопок, яка виключає випадкові натискання.