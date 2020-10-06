Дослідники компанії Sophos, які займаються IT-безпекою виявили новий вид фішингової атаки (вимагання, викрадення грошей або особистих даних). Однак, відмінність полягає у тому, що у листах немає посилань.

Як передає Techradar.com, такий нетиповий підхід дає змогу зловмисникам обдурити навіть тих користувачів, які ретельно дотримуються правил щодо захисту даних.

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Механізм роботи типової фішингової схеми передбачає три етапи:

Спершу користувач отримує лист з посиланням на підроблений сайт.

Далі він відкриває веб-сторінку і вводить свої дані.

Система передає цю інформацію на віддалений сервер, де вона стає доступна організаторам розсилки.

Як працює новий фішинг

Однак, новий різновид атаки використовує HTML-вкладення в тілі листа. Однак, HTML-файл не є виконавчим, тож користувачі без підозр відкривають його, потрапляючи на клонований сайт.

Далі механізм крадіжки даних відбувається за класичною схемою.

Річ у тому, що користувачі не можуть попередньо перевірити посилання, на яку веде HTML-файл.

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Як захиститись

Експерти радять не відкривати підозрілі листи. Також варто активувати на пристрої двофакторну авторизацію і використовувати спеціальні веб-фільтри.