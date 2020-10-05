Бенчмарк Geekbench випробував новий процесор Apple – 5-нанометровий A14 Bionic. І його результати вражають. Новинка вдвічі перевищує показники свого попередника.

Так, під час випробування можливості графічного процесора, новий iPad Air 4 з A14 Bionic набрав 12 571 бал. Для порівняння, A12Z Bionic в iPad Pro 2020 року, який вважався раніше найпродуктивнішим чіпом Apple, в цьому ж тесті набирає 11 665 балів.

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При цьому A13 Bionic, яким оснащена лінійка iPhone 11, набирає 7308 балів, що на 72% менше в порівнянні з новим чіпсетом.

Що там в конкурентів

Щодо прямого конкурента A14 Bionic – Snapdragon 865+, який отримують смартфони на Android, то й тут новинка від Apple попереду.

Так, в тестуванні продуктивності Apple A14 Bionic набрав 1582 балів в одноядерному і 4198 балів в багатоядерному режимах. Це істотно більше ніж у флагманського Snapdragon 865+ – менше 1000 в одноядерному і близько 3500 балів у багатоядерному режимах.