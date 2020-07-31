Компанія Apple підбила результати кварталу та заявила про рекордні прибутки. Як відомо, у корпорації фінансовий рік не співпадає з календарним, третій квартал у них завершився 27 червня.

За третій квартал Apple вдалося встановити новий рекорд – 59,7 мільярдів доларів прибутку, що значно вище прогнозу аналітиків – 52,3 мільярда доларів, передає Macrumors.

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Деталі

Це на 11% більше, ніж було за аналогічний період минулого року.

Операційний прибуток за рік збільшилася до 13,09 мільярда доларів, а чистий прибуток зріс з 10,04 до 11,25 мільярда доларів. Валова маржа склала 38% проти 37,6% рік тому.

Причини

Як кажуть у компанії, збільшити прибуток їм вдалось завдяки істотному зростанню у сфері продуктів і послуг, а також у кожному з географічних сегментів.

У непрості часи ці показники свідчать про важливу роль, яку наші продукти відіграють у житті наших клієнтів, і про безперервні інновації Apple,

– заявив глава Apple Тім Кук.

При чому зростання демонструють всі напрямки бізнесу Apple:

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