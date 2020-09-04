Доступ до особистих даних та виманювання грошей – шахрайські схеми в інтернеті досягнули нового рівня. Останнім часом українців усе частіше ошукують через соцмережі.

Як за декілька кліків можна втратити особисту сторінку і стати жертвою шахраїв – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Шахрайство в соціальних мережах

"Мені дають 170 гривень за голос, можу скинути тобі 85 гривень на телефон чи на карту. Мені добре і тобі непогано. За кого хочеш голосуй. Соцопитування", – таке прохання надійшло киянці Анастасії у повідомлення в інстаграмі.

Одне голосування через лінк та ще й за винагороду. Дівчина – блогер з кількасот тисячною аудиторією. Тож, сприйнявши це за жарт, розповіла фоловерам у публікації. Ті моментально відреагували і застерегли – це пишуть шахраї.

Люди, які вже брали участь у цьому "голосуванні", почали писати, що це аферисти. Коли ти переходиш за цим посиланням, одразу копіюється твій пароль і логін, і просто сторінка крадеться,

– розповіла вона.

Киянці Каріні написали у фейсбук від імені подруги з проханням проголосувати. Однак замість підтримки коліжанки – дівчина віддала доступ до особистого профілю в Google.

"Я перейшла за цим лінком, чому б не допомогти людині? Моя поштова скринька, де в мене були адреси якісь важливі, важливі документи, картки заведені – і вона зламана", – прокоментувала Каріна.

Після цього від імені Каріни її друзям в мережі почали приходити повідомлення з проханням позичити гроші. У знайомих дівчини виманили близько 10 тисяч гривень.

Проблема онлайн-здирництва хоча б раз торкалася кожного опитаного перехожого. Люди кажуть, щоразу зарікаються не вірити шахраям, але через необачність історія повторюється.

Софія: В мене було так декілька разів, коли писали, ніби це мій друг. І просили, наприклад, 100 доларів.

Андрій: Вони пишуть, що у них сталось щось дуже важливе і термінове. І їм терміново потрібні гроші.

Шахраї працюють за вдосконаленою схемою

Вдосконалена схема шахраїв тепер працює на два фронти:

викрадення особистої сторінки з метою шантажу;

використання сторінки для розсилки смс-пасток.

Детектив Руслан Болгов відзначив, які б нові витівки не вигадували зловмисники, захистити свої дані в мережі можна лише кількаетапною верифікацією.

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"Подвійний захист. Коли ви через невідомий пристрій будете заходити, вас проситиме підтвердження особи через раніше введений телефон, пошту чи інший додаток, встановлений на мобільному телефоні", – пояснив приватний детектив.

Як діяти, якщо стали жертвою кібершахраїв

Якщо ви вже стали жертвою шахраїв, шанс повернути своє – є. Треба одразу зв'язатися з техпідтримкою соцмережі. Відновити доступ до сторінки можна, доки зловмисник не встиг переоформити її на іншу пошту. У випадку шантажу, психологи радять тягнути час.

Найкращий варіант – це сказати: "Добре, я зберу гроші, одразу в мене немає, давайте на завтра", і негайно написати в кіберполіцію,

– відзначила медична психологиня Наталія Бугайова.

В поліції повідомили, що таких заяв вкрай мало, попри реальну можливість покарати шахрая за законом.

Як зауважив в.о. начальника 3-го відділу департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Липка, отримання незаконного доступу до облікових записів карається позбавленням волі до 6 років.

"До кіберполіції найменшу кількість становлять повідомлення громадян щодо незаконного доступу до соціальних мереж", – додав він.

Фахівці з кібербезпеки додають, що нехтувати заявою до правоохоронців – велика помилка. Обов'язок департаменту кіберполіції – прийняти заяву та підключити ІТ-спеціалістів для переоформлення акаунту у вашу законну власність.