Компанія Xiaomi поповнила асортимент фірмових роботів-порохотягів новою моделлю – Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T. На відміну від своїх попередників, автоматичний прибиральник отримав датчик глибини, який дозволяє йому будувати більш точну карту приміщення, і може похвалитися збільшеним часом автономної роботи.

Як запевняє виробник, новий датчик дозволяє швидко вимірювати відстань до різних об'єктів і значно збільшує точність прокладки маршруту за допомогою технології навігації vSLAM.

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Особливості Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T

Новинка також отримала продуктивний японський безщітковий двигун з потужністю всмоктування до 3000 Па і чотирма "швидкісними режимами", а також контейнер для збору пилу ємністю 550 мл, повідомляє Gizchina.



Порохотях від Xiaomi Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T

Ще одна особливість Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T – функція вологого прибирання, для реалізації якої модель оснащується допоміжним резервуаром на 250 мл. Заявлена ​​продуктивність в такому режимі роботи, завдяки системі регулювання подачі води, становить до 160 метрів "пробігу". Ємність акумулятора робота – 5200 мАч: таким чином, щоб на одному заряді він здатний пропрацювати до 180 хвилин.

Цікаво

Робот-порохотяг Xiaomi Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T вже доступний для замовлення у Китаї за ціною 299 доларів (8 551 гривня), роздрібна ціна моделі після старту продажів складе 343 долари (9 810 гривень).