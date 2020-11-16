Компанія Mibro, що входить в екосистему Xiaomi, презентувала новий смарт-годинник під назвою Mibro Air. Пристрій отримав доступну ціну, а також міцну конструкцію, можливість кастомізації та хорошу батарею.

Як інформує Gizchina, новинка отримала круглий металевий корпус із захистом від води за стандартом IP68 і дисплей діаметром 1,28 дюйма з роздільною здатністю 240х240 пікселів. Навколо дисплея – тонкі рамки, що дає змогу займати 95% площі фронтальній панелі.

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Що ще цікавого

Також годинник підтримує відстежування 12 спортивних режимів. Також користувачеві пропонують широкий набір віртуальних циферблатів і можливість отримувати оповіщення. Девайс має функцію цілодобового вимірювання частоти пульсу і моніторингу якості сну.

Синхронізація зі смартфоном відбувається через Bluetooth 5.0. Привертає увагу і автономність – на одному заряді новинка може пропрацювати до 10 днів.

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Ціна

Новий смарт-годинник Xiaomi Mibro Air на китайському ринку оцінили у 32 долари (майже 900 гривень). Новинку можна замовити на офіційному сайті, девайс має підтримку російської мови.