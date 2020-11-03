Якісні рендери смартфона LG, що створюється в рамках ініціативи B Project, показали в інтернеті. Презентація цього унікального пристрою очікується в березні наступного року.

Стало відомо, що анонсований у вересні смартфон LG з висувним дисплеєм представлять в березні 2021 року. Також з'явилася перша інформація про те, як пристрій буде виглядати і працювати, пише LetsGoDigital.

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Деталі новинки

В одному з патентів LG показали дизайн і конструкцію смартфона, екран якого розтягується в різні боки. У складеному стані пристрій виглядає як звичайний смартфон, але при необхідності його можна потягнути за боки, щоб розтягнути екран і таким чином збільшити в розмірах. Всередині використовується спеціальний пружинний механізм. Судячи з усього, при необхідності користувач зможе витягнути дисплей лише з одного боку.



Концепт одного з наступних смартфонів LG / зображення LG Electronics

Дизайнери видання LetsGoDigital створили на основі схематичних зображень тривимірні рендери, продемонструвавши потенційний зовнішній вигляд майбутнього пристрою. Повідомляється, що в розкладеному стані розмір екрану збільшується на 100%.

Рендери майбутньої новинки LG

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Додатково вказується, що корпус і всі шарніри виконані з металу: таким чином забезпечується міцність конструкції. У патенті також уточнюється, що інтерфейс буде автоматично адаптуватися під розміри екрану.

Зображення були створені на основі патентної заявки, і немає жодних гарантій, що реальний пристрій виглядатиме саме так.