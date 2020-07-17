У червні виявили DDOS-атаку нового типу, яка стала найбільшою в історії. Саме через неї 15% всього світового інтернету впав на 30 хвилин, постраждала і Україна. Цей новий тип дійсно дуже небезпечний.

Про це розповіли у Національному координаційному центрі кібербезпеки при РНБО. Вони зафіксували перші спроби цього нового типу DDOS-атак.

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Ці нові атаки безпосередньо спрямовані на інфраструктуру провайдерів, тож фактично можуть відключити від інтернету майже всю країну.

"Це була лише підготовка до великої скоординованої атаки, направленої на блокування доступу до сегментів інтернету на глобальному рівні", – заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

Джерелом атак стала мережа скомпрометованих пристроїв для розумного будинку (IoT). Хакери отримали доступ до цих пристроїв через злам паролів. Лише в Україні виявили 10 тисяч пристроїв, які потенційно можуть використати для цієї DDoS-атаки.