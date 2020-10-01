Компанія CD Projekt RED 1 жовтня випустила ігровий ролик, нагадуючи про майбутню прем’єру своєї гри Cyberpunk 2077. В ньому знову показали Кіану Рівза, що виконав роль одного з персонажів гри Джонні Сільверхенда.

Ролик з’явився на YouTube-каналі гри і вкотре показав деякі деталі ігрового процесу. Проте нічого нового не розкрив.

Цікаво Удар по PlayStation: Microsoft купує розробника ігор Bethesda

Як і раніше було відомо, гравцям буде доступна дуже широка кастомізація персонажа, про що й повідомляє Кіану Рівз: світі Cyberpunk 2077 можна стати ким або чим завгодно.

В якості музичного супроводу використали один з головних поп-хітів останніх років Bad Guy у виконанні Біллі Айліш.

Що відомо про гру

Розробники постійно повідомляють нові деталі, зокрема:

Ніяких екранів завантаження.

Гра наслідує класичні принципи RPG: спілкування з NPC, варіанти вибору, квести.

Присутній режим дослідження, що дозволить вивчати лор гри.

Інтерфейс, за прикладом іншої гри CD Projekt RED, Відьмака, матиме мінімалістичний інтерфейс.

В грі є автомобільні погоні.

Журналісти, що встигли оцінити нову гру, відзначають просто неймовірний екшен. Можна бігати по стінах, чіпляючись за них клинками, падати на ворогів, атакуючи в процесі. Також є режим уповільнення часу.

Цікаво У Steam почався розпродаж ігор серії Command and Conquer зі знижками до 75%

Тизер гри Cyberpunk 2077: відео

Коли чекати

Реліз Cyberpunk 2077 відбудеться на PC, PS4 і Xbox One вже 19 листопада. Повноцінна підтримка консолей наступного покоління очікується в 2021 році.