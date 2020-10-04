Компанія з Нової Зеландії Mint Innovation добуває золото зі старих смартфонів – робить це за допомогою бактерій. Вчені пояснили, що у старих приладах навіть більше золота, ніж у золотоносних рудах.

Як добувають золото

► Подрібнюють

Як повідомляє CNBC, спершу вчені відбирають електронний брухт та подрібнюють його, щоб нагадував пісок.

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У такий спосіб вони можуть впевнитися, що увесь метал, що є в електроніці, піддається подальшій переробці. До прикладу, цінні речовини є у мікросхемах. Однак, щоб їх вдалося виявити на наступному етапі роботи — їх потрібно подрібнити.



Подрібнена техніка / Скриншот з відео

► Розчиняють

Далі цей так званий пісок зі смартфонів і планшетів розчиняють у спеціальній суміші. Однак піддається цьому не весь матеріал. Той, що не розчинився, обов'язково забирають.



Так званий пісок розчиняють / Скриншот з відео

► Додають бактерії

Пізніше до суміші додають бактерії. Згодом до них поступово прикріплюються атоми золота. Бактерії, які покрились золотом, фільтрують та роблять із них вже тверде золото.

Як добувають золото зі смартфонів: відео

Експерти з компанії пояснили, що в електронному брухті більша концентрація золота, ніж у золотоносних рудах. Водночас процес добування речовини з відходів навіть дешевший. У компанії зазначили, що хочуть спробувати добувати паладій зі старої електроніки. На цьому не зупиняються – згодом шукатимуть цінні речовини в інших предметах.