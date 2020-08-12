Нові пристрої бездротової передачі енергії компанії Emrod можуть передавати великі обсяги електроенергії між двома точками. Єдиним суттєвим мінусом технології є дальність роботи, яка обмежена зоною прямої видимості.

У системі використовується передавальна антена, реле та ректена (антена, що здатна перетворювати мікрохвильову енергію в електрику), розповідає PM.

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Як це працює

Електромагнітні хвилі використовують безпечні неіонізуючі радіочастоти, як Wi-Fi, Bluetooth і RfID (Спосіб автоматичної ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів зчитуються або записуються дані, що зберігаються в мітках). Також енергія передається безпосередньо між двома точками, що гарантує підвищену безпеку.



Система передає енергію міє двома точками

Технологія взагалі не піддпється пливу будь-яких атмосферних і погодних явищ. Крім того системою передбачено появу птахів, вертольотів, дронів та інших об'єктів під час роботи – передача енергії зупиниться, якщо датчики лазерного перетину зафіксують сторонні об'єкти.



Мобільні системи передачі енергії

Спершу планується передавати струм потужністю до 2 кВт. Згодом обсяги переданої енергії будуть багаторазово збільшені.