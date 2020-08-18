Нову версію браузера Edge для Windows 10 не можна видалити з системи
На початку серпня 2020 року Microsoft пояснила, що нову версію браузера Edge для Windows 10 не можна буде видалити. Тепер браузер включений в оновлення операційної системи. Користувачі, які встановили новий Edge або оновилися, тепер більше не зможуть "відкотити" версію браузера на більш ранню версію, а також виключити це ПЗ з Windows 10.
Microsoft пояснила, що це зроблено для захисту користувачів Windows 10. Оскільки лише остання версія браузера Edge на базі Chromium забезпечує оптимальну продуктивність, конфіденційність, продуктивність і безпеку системи при відкритті сайтів у мережі.
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Edge за замовчуванням
Microsoft в останні тижні поетапно переводила користувачів Windows 10 із застарілою версією Microsoft Edge на нову версію. Причому в кінці липня цього року компанія почала розсилати оновлення KB4559309, яке автоматично в примусовому порядку оновлює старий браузер Edge в системі до нової версії Edge на базі Chromium. Однак, деякі користувачі помітили, що після встановлення цього оновлення їх ПК на Windows 10 стали повільніше завантажуватися і пригальмовувати під час запуску різних додатків, а також при перемиканні між додатками. До того ж вони спостерігали падіння FPS в іграх.
Виявилося, що оновлення KB4559309 не можна просто так видалити з системи. Якщо воно було встановлено і ПК почав гальмувати, то користувачеві необхідно використовувати функцію відновлення системи і повернутися до попередньої версії Windows 10. А для запобігання автоматичного оновлення KB4559309 користувачеві необхідно вручну завантажити нову версію браузера Edge на основі Chromium через веб-сайт Microsoft.
Як "заблокувати" оновлення
Користувачам, які не збираються використовувати браузер Edge і які ще не оновили його до останньої версії, було запропоновано заблокувати його оновлення за допомогою інструменту Microsoft Edge Blocker Toolkit або вручну шляхом зміни реєстру ОС.
Раніше 15 січня 2020 року стабільна версія браузера Microsoft Edge на базі Chromium стала доступна для скачування для користувачів Windows, macOS, iOS і Android. Браузер підтримує 90 мов, включаючи українську. Тоді Microsoft заявила, що новий Edge "є єдиним браузером, оптимізованим для Windows 10". До того ж компанія опублікувала початковий код деяких компонентів браузера.