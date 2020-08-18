На початку серпня 2020 року Microsoft пояснила, що нову версію браузера Edge для Windows 10 не можна буде видалити. Тепер браузер включений в оновлення операційної системи. Користувачі, які встановили новий Edge або оновилися, тепер більше не зможуть "відкотити" версію браузера на більш ранню версію, а також виключити це ПЗ з Windows 10.

Microsoft пояснила, що це зроблено для захисту користувачів Windows 10. Оскільки лише остання версія браузера Edge на базі Chromium забезпечує оптимальну продуктивність, конфіденційність, продуктивність і безпеку системи при відкритті сайтів у мережі.

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Edge за замовчуванням

Microsoft в останні тижні поетапно переводила користувачів Windows 10 із застарілою версією Microsoft Edge на нову версію. Причому в кінці липня цього року компанія почала розсилати оновлення KB4559309, яке автоматично в примусовому порядку оновлює старий браузер Edge в системі до нової версії Edge на базі Chromium. Однак, деякі користувачі помітили, що після встановлення цього оновлення їх ПК на Windows 10 стали повільніше завантажуватися і пригальмовувати під час запуску різних додатків, а також при перемиканні між додатками. До того ж вони спостерігали падіння FPS в іграх.

Виявилося, що оновлення KB4559309 не можна просто так видалити з системи. Якщо воно було встановлено і ПК почав гальмувати, то користувачеві необхідно використовувати функцію відновлення системи і повернутися до попередньої версії Windows 10. А для запобігання автоматичного оновлення KB4559309 користувачеві необхідно вручну завантажити нову версію браузера Edge на основі Chromium через веб-сайт Microsoft.

Як "заблокувати" оновлення

Користувачам, які не збираються використовувати браузер Edge і які ще не оновили його до останньої версії, було запропоновано заблокувати його оновлення за допомогою інструменту Microsoft Edge Blocker Toolkit або вручну шляхом зміни реєстру ОС.

В останньому випадку необхідно в "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft" створити папку "EdgeUpdate", всередині якої створити ключ (DWORD 32-біта) "DoNotUpdateToEdgeWithChromium" зі значенням "1".

Раніше 15 січня 2020 року стабільна версія браузера Microsoft Edge на базі Chromium стала доступна для скачування для користувачів Windows, macOS, iOS і Android. Браузер підтримує 90 мов, включаючи українську. Тоді Microsoft заявила, що новий Edge "є єдиним браузером, оптимізованим для Windows 10". До того ж компанія опублікувала початковий код деяких компонентів браузера.