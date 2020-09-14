Компанія NVIDIA ще влітку заявила про свій намір придбати британського розробника процесорів ARM. Нарешті, стали відомі перші деталі майбутньої операції, що оцінюється в 40 мільярдів доларів. Купівля британського розробника мобільних процесорів дозволить вендору значно наростити частку своєї присутності в цьому сегменті ринку.

Компанія ARM надалі продовжить роботу зберігаючи нейтралітет на ринку, принаймні саме так обіцяє NVIDIA, повідомляє The Verge. Користувачі, швидше за все, в найближчі кілька років побачать збільшення моделей мобільних процесорів цього виробника.

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Для чого NVIDIA ARM

З 2016 року ARM належить японській корпорації SoftBank – на той момент її вартість становила 31 мільярд доларів. Придбання компанією NVIDIA розробника ядер Cortex наблизить її до поставленої раніше мети – розгорнути масове виробництво мобільних процесорів. Хоча у провідного виробника графіки вже є своя лінійка мобільних чіпсетів Tegra, вендор не займає лідерської позиції на ринку в плані дизайну CPU.

Головним завданням після придбання буде просування технології NVIDIA через велику мережу ARM. Однак, це не означає, що ARM змінить свою поточну модель ліцензування – NVIDIA витрачає багато грошей на придбання і не має наміру робити що-небудь, що могло б змусити клієнтів піти,

– сказав генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

За заявою NVIDIA, компанія ARM буде працювати як окремий підрозділ з штаб-квартирою у Великій Британії, і "продовжить використовувати свою модель відкритого ліцензування, зберігаючи при цьому глобальний нейтралітет клієнтів".

Угода, за даними аналітиків, відбудеться в найближчі тижні після перевірки з боку регулюючих органів, які пильно розглядають і оцінюють наслідки злиття. Втім, той факт, що NVIDIA і ARM не конкурують безпосередньо, на думку експертів, зіграє важливу роль в цьому процесі.

Про те, що NVIDIA готується до покупки ARM, минулого тижня повідомляло видання The Wall Street Journal. Чутки про можливу операцію ходили з середини літа.