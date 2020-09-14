NVIDIA купує розробника мобільних процесорів ARM за 40 мільярдів доларів
Компанія NVIDIA ще влітку заявила про свій намір придбати британського розробника процесорів ARM. Нарешті, стали відомі перші деталі майбутньої операції, що оцінюється в 40 мільярдів доларів. Купівля британського розробника мобільних процесорів дозволить вендору значно наростити частку своєї присутності в цьому сегменті ринку.
Компанія ARM надалі продовжить роботу зберігаючи нейтралітет на ринку, принаймні саме так обіцяє NVIDIA, повідомляє The Verge. Користувачі, швидше за все, в найближчі кілька років побачать збільшення моделей мобільних процесорів цього виробника.
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Для чого NVIDIA ARM
З 2016 року ARM належить японській корпорації SoftBank – на той момент її вартість становила 31 мільярд доларів. Придбання компанією NVIDIA розробника ядер Cortex наблизить її до поставленої раніше мети – розгорнути масове виробництво мобільних процесорів. Хоча у провідного виробника графіки вже є своя лінійка мобільних чіпсетів Tegra, вендор не займає лідерської позиції на ринку в плані дизайну CPU.
Головним завданням після придбання буде просування технології NVIDIA через велику мережу ARM. Однак, це не означає, що ARM змінить свою поточну модель ліцензування – NVIDIA витрачає багато грошей на придбання і не має наміру робити що-небудь, що могло б змусити клієнтів піти,
– сказав генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.
За заявою NVIDIA, компанія ARM буде працювати як окремий підрозділ з штаб-квартирою у Великій Британії, і "продовжить використовувати свою модель відкритого ліцензування, зберігаючи при цьому глобальний нейтралітет клієнтів".
Угода, за даними аналітиків, відбудеться в найближчі тижні після перевірки з боку регулюючих органів, які пильно розглядають і оцінюють наслідки злиття. Втім, той факт, що NVIDIA і ARM не конкурують безпосередньо, на думку експертів, зіграє важливу роль в цьому процесі.
Про те, що NVIDIA готується до покупки ARM, минулого тижня повідомляло видання The Wall Street Journal. Чутки про можливу операцію ходили з середини літа.