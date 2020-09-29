Після численних скарг перших власників флагманських відеокарт GeForce RTX 3080, пов'язаних з частим вильотом ігор, у мережі почали з'являтися різні припущення про природу проблем, в тому числі пов'язаної з апаратними компонентами новинок. Нарешті, ситуацію прокоментувала сама Nvidia .

За заявою низки покупців ігрового флагмана, при використанні новинки геймплей часто закінчується вильотом додатка або відображенням чорного екрану. Деякі ентузіасти припустили, що проблема могла бути викликана використанням невідповідних конденсаторів, повідомляє WCCFTech.

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Зокрема, мова йшла про застосування у конструкції відеокарт елементів MLCC (багатошаровий керамічний конденсатор), які передбачають роботу при високих номінальних токах, напруженнях і температурах, але з часом можуть розтріскуватися. У дорожчого варіанта SP-CAP (твердотільні конденсатори зі струмопровідного полімеру й танталу) інші особливості – вони більші за розміром, мають низьку напругу і гірше працюють на високих частотах, але при цьому не схильні здуватися і позбавлені п'єзоефектів.



Багатошарові керамічні конденсатори / Фото wccftech

Ми тісно співпрацюємо з виробниками партнерських плат, в зв'язку з чим вони регулярно підлаштовують дизайн і характеристики обладнання. При цьому кількість груп конденсаторів SP-CAP і MLCC може варіюватися в залежності від конкретного дизайну, і не обов'язково вказує на якість обладнання,

– заявили представники компанії.

Згідно з іншою гіпотезою, проблема могла бути викликана недостатньою оптимізацією тактових частот з боку виробників друкованих плат графічних адаптерів, що і призвело до конфлікту обладнання. Поки вендори вирішують технічні проблеми, ентузіасти радять "постраждалим" знизити частоту роботи графічного прискорювача за допомогою утиліти MSI Afterburner до позначки менше 2 ГГц, і встановити драйвер пристрою, який, ймовірно, вносить ідентичні зміни в алгоритм роботи проблемних відеокарт.