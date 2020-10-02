Об'єднані Арабські Емірати запускають власну програму з дослідження Місяця. Дослідний місячний модуль, який спроектують в ОАЕ, повинен приземлитися на поверхні Місяця в 2024 році "з метою вивчення районів, не охоплених попередніми науковими місіями".

Інформацію у своєму твітері підтвердив прем'єр-міністр країни Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Отримані в ході місії найкові дані та знімки влада пообіцяла передати дослідним центрам по всьому світу.

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Що відомо про місяцехід ОАЕ

Зонд отримає ім'я "Рашид" на честь батька прем'єра, правителя Дубая Рашида ібн Саїда Аль Мактума. Він буде мати сонячні батареї, системи зв'язку, відеокамери, в тому числі дві оптичні, одну інфрачервону та камеру-мікроскоп. Вага апарату складе близько 10 кілограмів.

Поки про терміни роботи місяцеходу та місце його посадки інформації немає. Однак, в разі, якщо зонд не буде оснащений РІТЕГом (радіоізотопним електримчним генератором) необхідним для обігріву, він не зможе пропрацювати більше ніж один місячний день або 15 земних діб.

Таким чином, ОАЕ можуть стати четвертою країною у світі, яка посадить космічний корабель на Місяць після США, Радянського Союзу та Китаю.

Інші космічні плани ОАЕ

Влітку цього року країна вже відправила до Марса супутник Al Amal для вивчення атмосфери й кліматичних умов. Він повинен досягти поверхні планети в лютому 2021 року. ОАЕ також поставили перед собою мету створити до 2117 року людську колонію на Марсі.