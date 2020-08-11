Очільник Роскосмосу Дмитрій Рогозін традиційно принизливо відгукується про успіхи США у космосі. Такі заяви все більше дратують професіоналів, які насправді розуміють, в якій кризі знаходиться космічна галузь у Росії. У своєму минулому інтерв'ю Рогозін заявив, що Росія готує корабель "Орел", який відправить космонавтів на Місяць. Однак, виявляється, все не так ідеально, як стверджує Рогозін.

Як з'ясувалося, Рогозін впевнено розповідає, м'яко кажучи, неправду. Зокрема, льотчик-космонавт Федір Юрчихин стверджує, що корабель "Орел", який за планами Рогозіна повинен зробити перший політ у 2023 році, на сьогодні не існує в завершеному вигляді навіть на папері.

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Юрчихин розповів багато цікавого про реальний стан справ у Роскосмосі і місце російської космонавтики в поточному розкладі сил з американцями й китайцями.

Федір Юрчихин – космонавт і герой Росії, який тричі літав на МКС, серед іншого на американському шатлі Atlantis у рамках місії STS-112 у 2002 році. Він є одним з рекордсменів із загального перебування у космосі – майже 673 дні. У нього 9 виходів у відкритий космос загальною тривалістю майже 60 годин і він все життя пов'язав з космонавтикою (на відміну від Рогозіна).

Так ось, за словами Федора Юрчихина, корабля "Орел", про який так багато і детально говорить Рогозін у своїх інтерв'ю, насправді не існує. Немає остаточно затверджених креслень і коли вони з'являться ніхто не знає.

Якщо припустити, що документація на корабель буде затверджена, то на його будівництво і всі випробування піде від 6 до 10 років. Тобто навіть при ідеальному проходженні всіх випробувань (чого в космонавтиці не буває) корабель "Орел" буде готовий до першого пілотованого польоту не раніше 2026 року. Але в реальності правильніше розраховувати на 20-30-й.

Що саме в цих умовах збирається запускати у космос у 2023 році любитель батутів Рогозін, невідомо. У кращому випадку на цю дату можна підготувати габаритно-ваговий макет корабля.

Гегемонію США у космічній галузі, на думку Юрчихина, можна вважати доконаним фактом. На друге місце виходить Китай. Росія відкочується все далі назад і він детально пояснює чому.

Що ж це за такий "Орел"

Завдання зі створення нового пілотованого корабля, який зараз називається "Орел", було поставлено ​​12 років тому – у 2008 році. Передбачалося, що він почне літати вже в 2015 році. Але корабля досі немає навіть на папері і з'явиться він не скоро (якщо взагалі з'явиться). Теж саме відбувається з усіма іншими завданнями – нової важкої ракети немає, нових перспективних двигунів немає, багаторазових ракет немає, наукові програми провалені, стратегія постійно змінюється. Топтання на місці в усіх напрямках своєю чергою веде до відтоку цінних кадрів.

А що там в США

За цей час США повністю модернізували і перебудували свою космічну галузь, зробивши її локомотивом SpaceX, яка взяла на себе всі ризики невдач. У них приватними компаніями розроблена ціла серія нових ракет, створені ефективні двигуни, що працюють на метані, з'явилися власні вантажні і пілотовані космічні кораблі.

Причому, щоб не розповідав Рогозін про переваги російських "Союзів", Crew Dragon – принципово новий корабель з новими можливостями в тому числі точкової посадки в задані координати, а не куди вийде з розкидом на десятки кілометрів.

Якщо все піде за планом (як це було раніше), через п'ять років у американців буде цілий флот багаторазових космічних кораблів: вантажний і пілотований Dragon, вантажний Dream Chaser (практично готовий, розробляється Sierra Nevada Corporation), CST-100 Starliner від Boeing, а також Boeing X-37B, здатний перебувати автономно у космосі 780 діб (у пілотованої версії він зможе брати на борт трьох астронавтів) і, нарешті, корабель Orion для далекого космосу від Lockheed Martin.

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Все це було розроблено з нуля або майже з нуля за останні 10-12 років. За цей час Росія не змогла створити нічого нового, всі успіхи – лише в модернізації радянської спадщини.

Не важко зробити висновок, що російському Роскосмосу бракує справді хорошого фахівця у кріслі директора і Дмитрій Рогозін далеко не той і не фахівець, який наче невихований школяр здатен лише дражнитися та пересмикувати.