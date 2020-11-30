Завершився фінал IT-чемпіонату DEV Challenge. Експерти визначили переможців у напрямі Cinema Tech, які поїдуть на навчання до Кремнієвої долини.

Як розповіли 24 каналу організатори, ця категорія була створена для розвитку технологій стрімінгових платформ за ініціативи національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

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Одна з головних цілей напряму – створення рішень, які допоможуть популяризувати український та україномовний контент. Його шукають 63% українців, згідно з дослідженнями компанії.

Переможці напряму Cinema Tech отримають поїздку у Кремнієву долину. Організацію та візову підтримку бере на себе компанія We_Challenge. Протягом 7 днів українські розробники відвідають лекції в університетах Berkeley та Stanford і зустрінуться зі своїми колегами, які працюють в офісах Facebook, Google, Amazon, Twitter та нових топових стартапах.

Хто переміг

Дар’я Поліщук, яка перемогла у номінації Product Design (UX), запропонувала рішення, яке допомагає глядачеві більш цікаво проводити час на стрімінговій платформі за допомогою додавання соціальної складової.

Дмитро Бойчук, який зайняв перше місце у номінації App design (UI) в категорії hard, створив найкраще рішення нового візуального стилю для мобільного додатку онлайн-кінотеатру, яке буде зручним для перегляду контенту як на Smart TV, так і прямо на телефоні.

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Загалом, у IT-чемпіонаті взяло участь більш ніж 1000 спеціалістів з 11 країн та 89 населених пунктів. До фіналу потрапило біля 150 учасників.