Рішення про виведення з експлуатації та проведення "контрольованого руйнування" прийняв Національний науковий фонд США. Підставою для цього став детальний аналіз 305-метрового телескопа, який базується в Пуерто- Ріко.

Що сталося з телескопом

Річ у тім, що обрив двох кабелів, які підтримують 900-тонну платформу над тарілкою, робить небезпечною не тільки подальшу експлуатацію обсерваторії, але навіть спробу її полагодити, повідомляє Space News.

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Інженери розробляють план проведення контрольованого виведення телескопа з експлуатації. Це займе кілька тижнів, однак, за цей час платформа може зруйнуватися самостійно.

Наразі точні дати проведення контрольованого виведення з експлуатації невідомі. Ми можемо зробити це "дуже швидко" застосувавши вибухівку,

– сказав Ральф Гом, директор Відділу астрономічних наук НАФ.

Представники Національного наукового Фонду США також відмовились спекулювати на вартості виведення з експлуатації телескопа, заявивши, що вони будуть співпрацювати з Управлінням і бюджетом та Конгресом Білого дому щодо питання оплати процедури. Попередня екологічна оцінка 2016 року, підготовлена НАФ в рамках програми позбавлення від старих астрономічних обсерваторій, оцінила витрати на деконструкцію від 10,6 до 18,7 мільйонів доларів (станом на 2016 рік).

Про радіотелескоп Аресібо

Обсерваторія Аресібо – один з найпотужніших інструментів сучасних радіоастрономів. Попри свій поважний вік, його досі активно застосовують для різноманітних досліджень. Однією з особливостей телескопа, яка робить його таким цінним, є те що форма його головного дзеркала не параболічна, а сферична. Завдяки цьому стаціонарна тарілка діаметром більше ніж 300 метрів може фокусуватися не тільки на області неба прямо над собою, але й в 40-градусному конусі.

На висоті 150 метрів над дзеркалом підвішена платформа вагою 900 тонн, що утримується за допомогою складної системи тросів. Платформа несе на собі вторинний і третинний відбивачі, які можуть переміщатися, фокусуючи телескоп на певній області неба.

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Проблеми почалися коли у 2020 році один із додпоміжних тросів вирвало із залізобетонної щогли. Падаючи, він пошкодив частину тарілки і захисний купол вторинного відбивача.



Пошкодження на телескопі Аресібо