Удосконалюючи характеристики смартфонів-флагманів, виробники не забувають покращувати і бюджетники. Так, тримаючи в руках Realme C11, не одразу можна здогадатись, що це дуже недорогий пристрій.

24 канал вже випробував новинку тож можемо розповісти, що цікавого пропонує новинка.

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Дизайн та ергономіка

Realme C11 отримав пластиковий корпус, але чесно кажучи відчуття "дешевизни" немає, ані щодо зовнішнього вигляду, ані тримаючи у руках. Мені до рук потрапила модель у м'ятному забарвленні – виглядає смартфон дуже стильно.

Також корпус отримав рельєфну фактуру, це практичне рішення, адже так менше шансів, що пристрій вислизне з руки. Окрім того, на такому корпусі значно менше помітні подряпини, чи інші незначні пошкодження.

Realme C11 отримав трендовий безрамковий дисплей / Фото 24 канал

Щодо фронтальної сторони, то тут теж все стильно – безрамковий дисплей з невеличким краплеподібним вирізом вгорі екрану. Саме там розмістили фронтальну камеру.

Тут передбачена IPS-матриця з роздільною здатністю 1560х720 пікселів. Діагональ екрану складає 6,5 дюйма.

Комплектація Realme C11/ Фото 24 канал

Дисплей виявився дуже гідним як для смартфона у цій категорії. Загалом, смартфон забезпечує гарну передачу кольору та кути огляду.

Продуктивність

Realme C11 працює на базі процесора MediaTek Helio G35 у парі з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Звісно, з такими показниками про ігрові можливості смартфона навіть не варто говорити. Однак, загалом пристрій працює "шустро" – жодних гальмувань чи глюків.

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Новинка функціонує під управлінням операційної системи Android 10 у парі з фірмовою оболонкою від Realme.

Realme C11 виглядає дуже стильно Фото 24 канал

Автономність

Батарея – одна з істотних переваг Realme C11. ЇЇ ємність складає 5000 мАг. Цього достатньо для повноцінної роботи смартфона протягом двох днів. Дуже непоганий показник, як для такого ультрабюджетника.

Камера

Камери можна вважати ще однією перевагою новинки. На свою ціну знімає смартфон дуже непогано. Його основна камера має два модулі – на 13 Мп і 2 Мп.

Як фотографує Realme C11 / Фото 24 канал

Як працює зум Realme C11 / Фото 24 канал

Додатковий датчик призначений для фото з розмиттям фону. До речі знімки в режимі "портрет" може робити 5-мегапіксельна фронтальна камера.

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Портретний режим фронтальної камери Realme C11 / Фото 24 канал

Ціна

Зараз Realme C11 на українському ринку можна придбати за 2 999 гривень. Тому якщо виникає питання чи варто брати його брати, то можна сміливо сказати – це один із найкращих порівнянь ціна/якість на ринку.