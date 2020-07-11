Ілон Маск поспілкувався із родиною видатного українського і радянського вченого, конструктора ракетно-космічних систем, академіка Сергія Корольова. Він також назвав його "одним із найкращих".

Про це сам засновник компанії Space X написав у своєму твіттері.

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Я розмовляв із сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним із найкращих,

– коротко зауважив він.

При цьому Маск написав прізвище Корольова і українською, і російською мовами.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Що розповів внук вченого

Внук академіка Андрій Корольов вже підтвердив цю інформацію, пишуть росЗМІ. За його словами, він спілкувався з Маском близько 20 хвилин.

"Він приємний, дуже веселий, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам'яті мого дідуся", – наголосив Андрій Корольов.

Реакція "Роскосмосу"

Водночас, у "Роскосмосі" вирішили вчергове придертися до Маска та "показати свої права" на Корольова.

Під твітом Маска з офіційної сторінки російської корпорації з’явилась відповідь: "Він був найкращим" (Корольов – 24 канал).

He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7 — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020

Зверніть увагу! Попри те, що Росія пишається досягненнями Сергія Корольова і називає його "своїм", академік був репресований та з 1938 року відбував термін на Колимі, а згодом у Казані.