Один із найкращих, – Ілон Маск про українського конструктора Корольова
Ілон Маск поспілкувався із родиною видатного українського і радянського вченого, конструктора ракетно-космічних систем, академіка Сергія Корольова. Він також назвав його "одним із найкращих".
Про це сам засновник компанії Space X написав у своєму твіттері.
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Я розмовляв із сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним із найкращих,
– коротко зауважив він.
При цьому Маск написав прізвище Корольова і українською, і російською мовами.
Що розповів внук вченого
Внук академіка Андрій Корольов вже підтвердив цю інформацію, пишуть росЗМІ. За його словами, він спілкувався з Маском близько 20 хвилин.
"Він приємний, дуже веселий, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам'яті мого дідуся", – наголосив Андрій Корольов.
Реакція "Роскосмосу"
Водночас, у "Роскосмосі" вирішили вчергове придертися до Маска та "показати свої права" на Корольова.
Під твітом Маска з офіційної сторінки російської корпорації з’явилась відповідь: "Він був найкращим" (Корольов – 24 канал).