В середині вересня компанія Apple представила нове покоління розумного годинника Apple Watch Series 6. Серед нових фішок – визначення рівня насичення крові киснем. Однак, експерти кажуть, ця функція є абсолютно марною.

Як пише видання Washington Post, їхні журналісти протестували нову послугу. Вони зауважили, що функція не відрізняється високою точністю,тож вона марна, передає gizchina.

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До речі, навіть в Apple раніше заявили, що цей сенсор не є медичним пристроєм.

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Журналіст Washington Post Джеффрі Фаулер перевірив роботу Apple Watch Series 6, порівнюючи його із оксиметром, схваленим Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

В більшості випадків годинник і медичний оксиметр демонструє розбіжність на 2-3 %. Щоправда, іноді результати збігаються, а в деяких випадках результат Apple Watch Series 6 показував на 7% нижче, ніж у медичний оксиметр.

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Джеффрі Фаулер також звертає увагу на особливості роботи оксиметру при використанні ремінців Solo Loop. Так, використання ремінця меншого розміру дає змогу знизити ймовірність відхилення в показаннях годинника, але це призводить до появи слідів на руці користувача.