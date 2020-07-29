Сьогодні до нас на огляд потрапила непересічна модель телефона, який у народі прозвали "кайфоном". Із огляду на зовнішність може видатися, що перед нами ретро модель, однак ні – це самодостатній кнопковий телефон із функціями смартфона. Розповідаємо, чим же особливий X-STYLE S3500 sKai.

Серед любителів ґаджетів зустрічаються не лише фанати смартфонів, але й поціновувачі кнопкових телефонів. Крім того, часто людям потрібен функціональний пристрій, який вони використовують як робочий або домашній телефон, і з допомогою якого можна й надіслати поштою лист, і за потреби відповісти на повідомлення в месенджері. Саме тому компанія Sigma mobile у співпраці з KaiOS Technologies створила телефон X-STYLE S3500 sKai, який підтримує Wi-Fi, GPS, різноманітні месенджери та адаптовані додатки для роботи й розваг.

Дизайн

Дизайн апарата можна назвати класичним. На перший погляд X-STYLE S3500 sKai – звичайний кнопковий телефон із прямокутним корпусом, навігаційним блоком і механічною клавіатурою. Однак зовнішній вигляд оманливий, а все найцікавіше приховане всередині.

Щодо розмірів, то все як і в більшості кнопкових телефонів: екран діагоналлю 2,4 дюйми, корпус 132,8×55,6×14,3 мм. Маса також невелика – телефон дещо важчий за 100 грамів.

Матеріал розбірного корпусу – чорний матовий пластик. Усе зібрано якісно та надійно, нічого не рипить. Кнопки клавіатури доволі великі й зроблені з прогумованого пластика.



Смарт-кнопка X-style S3500 sKai

Особливу увагу привертає задня панель пристрою. Візерунок хоча й естетичний на вигляд, однак це не єдина причина його існування – завдяки йому телефон зручно лежить в руці. А одразу над візерунком розміщені основний динамік та камера зі спалахом.

Щодо роз'ємів, то на нижній грані телефона ви знайдете 3,5-міліметровий роз'єм для навушників і порт microUSB. Крім них знизу ви побачите щілину для зняття задньої панелі, а згори – спеціальне вушко для кріплення ремінця, завдяки якому телефон буде легко носити з собою, і ви навряд чи загубите його.

Операційна система KaiOS

Щоправда, дизайн – це єдине, що ріднить X-STYLE S3500 sKai зі звичайними кнопковими телефонами. Річ у тім, що X-STYLE S3500 sKai – це перша українська “смарт-кнопка", як його називає виробник. Телефон працює на базі операційної системи KaiOS і здатний вас справді здивувати своїми можливостями.

Станом на сьогодні KaiOS – третя за популярністю мобільна операційна система. Вона функціонує на більш ніж 100 мільйонах мобільних телефонів та надає їм широкі функціональні можливості.

Завдяки KaiOS на X-STYLE S3500 sKai ви з коробки знайдете популярні додатки Google, зокрема YouTube, Google Maps, Google Assistant і Gmail для електронної пошти. Вони спеціально адаптовані до операційної системи й працюють не гірше, ніж на смартфонах з Android.



KaiOS розширює можливості телефона

Система активно розвивається та постійно вдосконалюється, тому вона також підтримує додатки соцмережі Facebook і такого популярного месенджера, як WhatsApp. Слід наголосити, що "кнопковий" WhatsApp не поступається старшому брату й володіє всіма основними функціями, включаючи наскрізне шифрування, обмін повідомленнями, фотографіями та відео. Доступні також групові чати, запис та надсилання голосових повідомлень.

Родзинкою KaiOS є цифровий магазин додатків, який розширює можливості телефона. Користувачі X-STYLE S3500 sKai знайдуть там чимало програм та ігор, кількість яких постійно збільшується. Як бачите, окрім звичайних телефонних та мультимедійних функцій, цей телефон впорається з багатьма функціями звичного смартфона.

Зв'язок

Смарт-можливості X-STYLE S3500 sKai не обмежені операційною системою та додатками. Тут ви отримаєте доступ до інтернету за допомогою 3G або Wi-Fi, а для передачі даних та під’єднання пристроїв “кайфон” забезпечений модулем Bluetooth. Із допомогою X-STYLE S3500 sKai ви можете переглянути онлайн-карти, адже телефон обладнаний GPS-датчиком.

До речі, X-STYLE S3500 sKai також можна використовувати як портативний роутер. Завдяки функції Wi-Fi Hotspot апарат може роздавати інтернет кільком іншим пристроям. Це дозволить забезпечити інтернетом невеликий офіс і буде вкрай корисним у випадку раптового вимкнення електроенергії, або ж якщо вам потрібно попрацювати в місці, де немає кабельного інтернету.

Автономність

На відміну від більшості звичайних смартфонів, кнопковий Skai витримує до 3-х днів без підзарядки з порівняно тим самим навантаженням з використанням інтернет-додатків.

Батарея ємністю 2000 мА*г дає змогу максимально довго використовувати можливості телефону протягом 12 годин у режимі розмов, або до 30 днів у режимі очікування.



X-style S3500 sKai – автономний пристрій з можливостями смартфона

Можливості телефона

X-STYLE S3500 sKai – це бюджетна модель з хорошою, як на свій сегмент, функціональністю, продуктивністю та українським інтерфейсом.

Телефон оснащений аудіоплеєром та відеоплеєром. Крім того тут є FM-приймач з вбудованою антеною, який дозволить вам слухати радіо навіть без навушників.

Девайс підтримує роботу з двома SIM-картками формату micro в режимі Dual SIM Dual Standby.

Висновки

В еру інформаційної інтоксикації цей телефон певною мірою є інструментом детоксу, який водночас дає змогу залишатися на зв'язку та ефективно працювати. X-STYLE S3500 sKai чудово підійде дітям, любителям активного відпочинку та людям, які звикли до кнопкових телефонів.

Ґаджет буде ідеальним пристроєм для дитини або підлітка у ролі першого телефона. Дитина не відволікатиметься на ґаджет, як це часто буває у випадку зі смартфонами, і буде на постійному зв'язку з батьками.



X-style S3500 sKai чудове рішення і функціональний телефон

Апарат також зацікавить тих, хто надає перевагу активному відпочинку або кому просто потрібен другий телефон, який не підведе в екстреній ситуації. Його не так легко розбити, та й ремонт обійдеться набагато дешевше, ніж у випадку смартфона.

sKai стане ковтком свіжого повітря для людей старшого покоління, які звикли до кнопкових телефонів, але хочуть залишатися на зв'язку з сучасним світом.