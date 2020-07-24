На початку березня OPPO представила свій перший розумний годинник з вигнутим AMOLED-дисплеєм, швидкою зарядкою VOOC Flash і власною операційною системою, орієнтованої на внутрішній ринок. Нарешті, компанія анонсувала глобальну версію аксесуара, розкривши не лише дату презентації ґаджета, але і його головна відмінність від попередника.

OPPO підтвердила, що вже 31 липня представить нову версію смарт-годинника, який буде працювати на базі операційної системи Google Wear OS замість ColorOS Watch, повідомляє XDA.

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Раніше ґаджет пройшов сертифікацію американського регулятора FCC, завдяки чому стали відомі технічні характеристики новинки – вони дублюють оригінальну версію пристрою. З нагоди анонса компанія також опублікувала короткий відеоролик, що демонструє "внутрішній світ" аксесуара.

Особливості ґаджета

OPPO Watch отримають 1,9-дюймовий AMOLED-дисплей, акумулятор ємністю 430 мАг, 46-міліметровий корпус із захистом від води за стандартом 5ATM, 1/8 ГБ пам'яті і модуль eSIM. На одному заряді пристрій зможе працювати до 40 годин при активному використанні, і до 21 дня в режимі енергозбереження.

Ціна годинника

Передбачувана вартість новинки складе 215 доларів (5 977 гривень).