З наближенням дати релізу серії смартфонів iPhone 12 у мережі з'являється все більше подробиць про специфікації та дизайн новинок Apple, що от-от вийдуть. Слідом за технічними характеристиками інсайдери показали фото складових "яблучних" ґаджетів.

Нещодавно у Twitter засвітилася якісна фотографія модуля дисплею, яка розкриває одну з особливостей дизайну молодшої моделі майбутньої лінійки.

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Особливості нового iPhone

Джерелом витоку став інсайдер @laobaiTD, який спеціалізується на продукції Apple. Він розмістив знімок у своєму Twitter-блозі. Відтак новий iPhone 12 з очікуваною діагоналлю дисплея 5,4" отримав характерну для останніх поколінь ґаджетів лінійки широкий "чубок", в районі якого розмістяться фронтальна камера й датчики системи розпізнавання обличчя FaceID.

Інших подробиць про технічні характеристики моделі не повідомляється – згідно з чутками, базова версія новинки отримає процесор Apple A14 Bionic, акумулятор ємністю 2 227 мАг і корпус з плоскими гранями в дусі планшета iPad Pro.

Коли покажуть нові iPhone

Нещодавно Apple офіційно підтвердила, що реліз iPhone 12 затримується "на кілька тижнів" – поки невідомо, чи мовиться про дату початку продажів, чи презентації.