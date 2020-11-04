Назвали дату виходу One UI 3.0 для смартфонів Samsung Galaxy
Через три місяці після анонсу нової версії оболонки One UI 3.0 компанія Samsung назвала приблизні дати релізу та розповіла про нові функції. Вже скоро оновлення вийде зі статусу бета-версії.
Інформація про оновлення з'явилася на офіційному сайті компанії Samsung.
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Повідомляється, що вихід оновлення з One UI 3.0 почнеться в цьому місяці. Спочатку для Galaxy S20, а потім для Galaxy Note 20. Також варто очікувати оновлень для Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 і Galaxy Z Fold 2. Ймовірно, в найближчі місяці апдейт добереться і до ще більшої кількості смартфонів і планшетів топового і середнього рівня.
One UI 3.0 для Samsung Galaxy / фото Samsung
Що нового
Серед основних функцій – оновлений інтерфейс панелі швидких налаштувань і повідомлень, віджет управління мультимедіа в стилі Android 11, який спрощує перемикання між різними медіаплеєрами і виведення звуку. Також переробили віджети екрану блокування, покращили такі функції як Knox, Smart Switch і Flex Mode.
One UI 3.0 для Samsung Galaxy / фото Samsung
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