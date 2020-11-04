Через три місяці після анонсу нової версії оболонки One UI 3.0 компанія Samsung назвала приблизні дати релізу та розповіла про нові функції. Вже скоро оновлення вийде зі статусу бета-версії.

Інформація про оновлення з'явилася на офіційному сайті компанії Samsung.

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Повідомляється, що вихід оновлення з One UI 3.0 почнеться в цьому місяці. Спочатку для Galaxy S20, а потім для Galaxy Note 20. Також варто очікувати оновлень для Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 і Galaxy Z Fold 2. Ймовірно, в найближчі місяці апдейт добереться і до ще більшої кількості смартфонів і планшетів топового і середнього рівня.



One UI 3.0 для Samsung Galaxy / фото Samsung

Що нового

Серед основних функцій – оновлений інтерфейс панелі швидких налаштувань і повідомлень, віджет управління мультимедіа в стилі Android 11, який спрощує перемикання між різними медіаплеєрами і виведення звуку. Також переробили віджети екрану блокування, покращили такі функції як Knox, Smart Switch і Flex Mode.



One UI 3.0 для Samsung Galaxy / фото Samsung

Функція мультиактивного вікна, яка присутня в Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 і серії Galaxy Tab S7, також отримає нові опції, що спростять багатозадачність. Додадуть Dual Preview і Rear Cam Selfie. Також з One UI 3.0 будуть доступні повноекранні відеодзвінки з масками AR Emoji.