Samsung вирішила скасувати передчасний випуск бета-версії фірмової оболонки One UI 3.0 на базі операційної системи Android 11 для смартфонів лінійки Galaxy і спробувати вирішити основні проблеми.

Компанія Samsung представила бета-версію фірмової оболонки One UI 3.0. Проте користувачі Galaxy S10 продовжують чекати. Як повідомляють учасники бета-тестування, після установки оновлення смартфони стали дуже швидко розряджатися, особливо це помітили власники серії Note10. Тому Samsung вирішила відкласти початок бета-тестування для старіших пристроїв, таких як Galaxy S10, пише Mydrivers.

Цікаво Samsung видалить всі фотографії та альбоми з Samsung Cloud: причина та строк

Що відомо

Крім того One UI 3.0 не дозволяє запускати деякі програми. Затримку бета-тестування підтверджує менеджер відділу програмного забезпечення на офіційному форумі Samsung в Південній Кореї. Також підтверджено, що після установки оновлення деякі програми перестали працювати.

Бета-версія серії S10, як повідомляється, була близька до запуску, але Samsung вирішила скасувати передчасний випуск і вирішити основні проблеми. Крім того поки відкладена бета-версія One UI 3.0 для Galaxy Z Flip і Z Fold2.