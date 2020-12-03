Нова лінійка смартфонів від Apple, iPhone 12, вийшла не так давно. Тому оглядачі все ще активно тестують всі моделі, порівнюючи їх із іншими актуальними цьогорічними екземплярами від інших виробників. Цього разу блогер порівняв камери 16 смартфонів.

Youtube-блогер з ніком MKBHD, щороку проводить власний сліпий тест камер смартфонів під час якого дає своїм глядачам вибір між знімками з різних смартфонів. Ютубер опублікував результати свого тестування і виявилось, що iPhone 12 Pro Max програв камері OnePlus 8T, пише 9to5Mac.

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Що відомо

Тест не має будь-якого наукового характеру, а його основна мета виявити, з якого пристрою фотографії люди вважають кращими, виключно на основі зображень. Кілька днів поспіль він ділився фотографіями у своїх соцмережах, щоб глядачі могли проголосувати за той чи інший знімок.

Which photo is better? N or O? (Poll) — Marques Brownlee (@MKBHD) November 24, 2020

Торік iPhone 11 Pro програв фото зробленому на OnePlus 7T Pro. Так сталося і цього року.

Фотографії були зроблені на 16 різних смартфонів, включаючи:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra,

Pixel 5,

Huawei Mate 40,

iPhone SE

iPhone 12 Pro Max.

Обидва смартфони Apple програли своїм суперникам у сліпому тесті.

У порівнянні камер iPhone SE і Moto Edge+, люди віддали перевагу смартфону від Motorola. Після цього знімок, зроблений на iPhone 12 Pro Max, порівняли з фото OnePlus 8T, і iPhone знову програв.

Дві найкращі фотографії, згідно з вибором людей, зроблені на Zenfone 7 Pro і Xiaomi Mi 10 Ultra.

Переможцем вийшов Zenfone 7 Pro.

Дивіться як проходило тестування камер: відео