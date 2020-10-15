OnePlus готує свій перший смарт-годинник: з'явився тизер
Китайський бренд OnePlus добре відомий випуском флагманських смартфонів. Але поступово компанія розширює сферу діяльності. Так, зараз стало відомо, що виробник готує свій перший розумний годинник.
На офіційному Twitter-каналі компанії вже з'явився перший тизер майбутнього смарт-годинника.
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Що відомо
Схоже, компанія працює над девайсом вже давно. Адже оприлюднений ескіз датується 2016 роком. Також у OnePlus додали, що екосистема пристроїв незабаром поповниться новими продуктами.
Раніше у серпні цього року годинник OnePlus Watch помітили в базі даних сінгапурського регулятора IMDA (Infocomm Media Development Authority). Тож є велика ймовірність, що офіційний анонс відбудеться в найближчі кілька тижнів.
У 2016 році співзасновник OnePlus Карл Пей, який нещодавно покинув компанію, поділився начерками розумного годинника. За чутками, саме тоді компанія планувала вийти на ринок натільних девайсів, однак в останній момент анонс скасували. Адже пристрій "не відповідав високим стандартам бренду".