Китайський бренд OnePlus добре відомий випуском флагманських смартфонів. Але поступово компанія розширює сферу діяльності. Так, зараз стало відомо, що виробник готує свій перший розумний годинник.

На офіційному Twitter-каналі компанії вже з'явився перший тизер майбутнього смарт-годинника.

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Що відомо

Схоже, компанія працює над девайсом вже давно. Адже оприлюднений ескіз датується 2016 роком. Також у OnePlus додали, що екосистема пристроїв незабаром поповниться новими продуктами.

Раніше у серпні цього року годинник OnePlus Watch помітили в базі даних сінгапурського регулятора IMDA (Infocomm Media Development Authority). Тож є велика ймовірність, що офіційний анонс відбудеться в найближчі кілька тижнів.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time pic.twitter.com/r6RIILU8AQ — OnePlus (@oneplus) October 14, 2020

У 2016 році співзасновник OnePlus Карл Пей, який нещодавно покинув компанію, поділився начерками розумного годинника. За чутками, саме тоді компанія планувала вийти на ринок натільних девайсів, однак в останній момент анонс скасували. Адже пристрій "не відповідав високим стандартам бренду".