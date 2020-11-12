Компанія OnePlus пішла на досить дивний крок, обмеживши оновлення своїх бюджетних моделей. Це стосується смартфонів лінійки Nord – N10 і N100.

З самого початку свого існування компанія OnePlus випускала висококласні смартфони за прийнятні гроші. Найперша модель узагалі продавалась практично за собівартістю. Подібній стратегії слідує і лінійка Nord. Однак, як стало відомо, за подібну особливість доводиться розплачуватись програмним забезпеченням: Nord N10 5g і N100 отримають тільки одне велике оновлення Android, пише 9to5google.

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Що відомо

Представник OnePlus підтвердив цю інформацію. Він заявив, що гарантує користувачам своїх найдоступніших пристроїв тільки одне оновлення версії Android. Користувачів це засмутило, особливо якщо врахувати політику компанії по відношенню до своїх інших смартфонів. Таким чином, N10 і N100, які вийшли на ринок під управлінням Android 10, зупиняться на Android 11, яка вже встановлюється на флагманський OnePlus 8T, що вийшов на ринок раніше, ніж N10 і N100.

Крім того, компанія заявила, що її бюджетні пристрої будуть отримувати оновлення системи безпеки тільки два роки, але не згадала, як часто вони будуть приходити.