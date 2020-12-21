Компанія OnePlus показала оригінальний експериментальний смартфон. Це 8T Concept, що вміє змінювати колір задньої панелі корпусу, залежно від подій або за сигналами від датчиків.

Як повідомляє TechCrunch, розробники використали одну із технологій: ECMF, або Electronic Color, Material and Finish.

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Як це працює

Суть полягає у використанні особливої ​​плівки на основі оксиду металу, яка може змінювати забарвлення під впливом напруги. Зокрема, у концептуальному вигляді колір перемикається з темно-синього на сріблястий.

OnePlus бачить кілька практичних застосувань. Зокрема, завдяки зміні кольору смартфон зможе інформувати користувача, про пропущені дзвінки або про повідомлення, що надійшли.

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Крім того, зміна кольору може бути синхронізованою з диханням власника. Щоправда, тут потрібне використання спеціального сенсора хвиль міліметрового діапазону. Це дасть змогу реалізувати додаткові фітнес-функції.

Та, наголосимо, OnePlus 8T Concept – це лише концептуальна розробка. Невідомо чи буде застосована технологія у якихось комерційних смартфонах.