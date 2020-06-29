До презентації нових телевізорів від китайського бренду OnePlus залишилось кілька днів. В мережу просочились ключові характеристики OnePlus TV 2020.

Як пише 91mobiles.com, ці 3 моделі будуть середнього цінового діапазону з різними діагоналями екранів. Однак, точної вартості поки немає.

До теми Цифра дня: всю партію телевізора Redmi Max 98 розкупили за 3,5 хвилини

Що відомо

Як розповів популярний інсайдер Мукул Шарма, дві молодші моделі отримають діагоналі 32 і 43 дюймів. Вони матимуть роздільну здатність HD і Full HD відповідно.

OnePlus TV 2020 побачимо 2 липня / 91mobiles.com

При цьому найпросунутіша модель буде 55-дюймовою та буде оснащеною 4K-матрицею. Також ця модель буде підтримувати технології Dolby Vision і Dolby Atmos. Цей пристрій працюватиме на базі 4-ядерного процесора MediaTek, функцію MEMC і допоміжний чіп Gamma Color Magic для підвищення плавності картинки і якості зображення.

При цьому моделі 32 і 43 дюймів оснастять тільки технологією Dolby Audio і екранами з охопленням 93% колірної гами NTSC.

Реліз лінійки OnePlus TV (2020) відбудеться 2 липня. Тоді й дізнаємось більше подробиць.