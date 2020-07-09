Незабаром після презентації OnePlus 8 Pro перші покупці виявили оригінальний спосіб зйомки на камеру смартфона з використанням спеціального режиму. З його допомогою пристрій був здатний буквально бачити крізь предмети. Але через деякий час з активацією "рентгена" стали виникати проблеми, а пізніше компанія взагалі "порізала" ексклюзивну функцію, повністю змінивши алгоритм її роботи.

Ситуація з фотохромною камерою вийшла неоднозначною: спочатку це була головна фішка флагмана, а потім її вирішила відключити за допомогою розсилки чергового оновлення прошивки, нагадує androidauthority. За заявою представників компанії, все не так однозначно: фільтр в OxygenOS ніхто не відключав.

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Як тепер працює "рентген" камера

Неможливість активувати "рентгенівський режим" після апдейта пов'язаний зовсім не з бажанням компанії обмежити функціональність смартфона, а зі зміною алгоритму зйомки. Журналісти видання AndroidAuthority провели кілька тестів і прийшли до висновку, що фотохромний фільтр тепер працює лише при хорошому рівні освітлення. Відповідне повідомлення виводиться на дисплеї пристрою кожен раз, коли датчик недоотримує необхідну кількість світла.



Камера повідомляє про недостатню кількість світла

Як виявилося, сам фільтр для фотографій в OxygenOS 10.5.10 дійсно зберігся, але активація режиму вимагає певних навколишніх умов, а "рентгенівська" функція, яка, схоже, була сюрпризом для самих розробників, все ж зникла.