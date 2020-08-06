Онлайн-суд над підлітком, що ламав акаунти зірок, зірвали пранкери
У США стартував судовий процес над 17-річним Гремом Кларком, якого підозрюють у зламі більше ніж сотні акаунтів зірок у Twitter. Спроба провести онлайн-засідання ледь не зазнала фіаско: його спробували зірвати пранкери.
Пранкери вмикали під час онлайн-засідання порно та музику
Суд над Гремом Кларком відбувається у штаті Флорида. Про це інформує BBC.
Детально Щойно закінчив школу: у США спіймали хакера, який зламав 130 акаунтів знаменитостей у Twitter
До відеоконференції у ZOOM під'єднались пранкери. Ймовірно, це сталось через те, що для онлайн-зустрічі не встановили пароль.
Незвані гості вмикали порно, гучну музику, а також, не соромлячись, лаялись. Не допомогла навіть перерва, яку оголосив суддя. Після паузи пранкери знову взялись за своє.
Незважаючи на перешкоди, суддя таки завершив засідання і вирішив не зменшувати для підозрюваного суму застави у 750 тисяч доларів. Цього раніше просили адвокати Кларка. Також служитель Феміди зазначив: наступного разу особисто переконається, що пароль встановили.
На фото журналіста – реакція судді на те, що відбувалось:
Коротко про інцидент зі зламом акаунтів знаменитостей у Twitter
- 15 липня Twitter-акаунти десятків знаменитих людей зламали. А далі від їхнього імені шахраї попросили в читачів грошей у біткойнах, які пообіцяли повернути завтра – тільки-от удвічі більше.
- Зокрема, хакери зламали акаунти Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, керівника компанії Amazon Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Воррена Баффета, колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, та багато інших.
- Хакери отримали доступ до 130 акаунтів знаменитостей у Twitter, і не лише могли писати від імені власника сторінки, але й мали доступ до їхніх приватних повідомлень.
- Американці через шахрайські твіти здійснили близько 415 грошових онлайн-переказів на суму 117 457,58 долара США.
- Затримані у справі: 19-річний Мейсон Шеппард з Великої Британії, 22-річний Німа Фазелі та 17-річний Грем Кларк зі США.
- Саме Грема Кларка вважають ініціатором ідеї і, на його біду, у Флориді, звідки він родом, його можуть судити, як дорослого.