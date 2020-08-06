У США стартував судовий процес над 17-річним Гремом Кларком, якого підозрюють у зламі більше ніж сотні акаунтів зірок у Twitter. Спроба провести онлайн-засідання ледь не зазнала фіаско: його спробували зірвати пранкери.

Пранкери вмикали під час онлайн-засідання порно та музику

Суд над Гремом Кларком відбувається у штаті Флорида. Про це інформує BBC.

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До відеоконференції у ZOOM під'єднались пранкери. Ймовірно, це сталось через те, що для онлайн-зустрічі не встановили пароль.

Незвані гості вмикали порно, гучну музику, а також, не соромлячись, лаялись. Не допомогла навіть перерва, яку оголосив суддя. Після паузи пранкери знову взялись за своє.

Зверніть увагу! Пранкери приєднались до онлайн-засідання, представившись кореспондентами CNN та BBC.

Незважаючи на перешкоди, суддя таки завершив засідання і вирішив не зменшувати для підозрюваного суму застави у 750 тисяч доларів. Цього раніше просили адвокати Кларка. Також служитель Феміди зазначив: наступного разу особисто переконається, що пароль встановили.

На фото журналіста – реакція судді на те, що відбувалось:

How the judge in charge of the proceeding didn't think to enable settings that would prevent people from taking over the screen is beyond me. My guess is he didn't know he could. This guy's reaction sums it up. pic.twitter.com/Zz9aVc5iIg — briankrebs (@briankrebs) August 5, 2020

Коротко про інцидент зі зламом акаунтів знаменитостей у Twitter